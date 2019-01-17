Обвиняемым в убийстве казахского фигуриста Дениса Тена дали 18 лет

Судебное разбирательство длилось меньше месяца.

Обвиняемым в убийстве казахского фигуриста Дениса Тена дали 18 лет
Фото: Петр Карандашов / NUR.KZ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы в четверг вынес приговор по делу об убийстве казахского фигуриста Дениса Тена.

Тен был лучшим фигуристом в истории казахстанского спорта. Он погиб в июле 2018 года во время драки с ворами, которые снимали зеркала с его автомобиля.

Местное издание NUR.kz сообщило, что эти воры - Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов - приговорены к 18 годам лишения свободы. Их подруга Жанар Толыбаева, обвинявшая в недонесении о преступлении, получила четыре года. Адвокат, представлявший на процессе семью Тен, просил приговорить Толыбаеву к 20 годам, так как считает, что она мозг компании, совершившей преступление.

Судебное разбирательство длилось меньше месяца, процессы проводились практически каждый день.


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