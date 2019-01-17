Житель Броваров задержан за стрельбу из автомата Калашникова

Пострадавших, к счастью, нет.

Житель Броваров задержан за стрельбу из автомата Калашникова
Фото: Пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция Киевской области задержала в г. Бровары мужчину, подозреваемого в стрельбе из автомата Калашникова. Задержанный признал свою вину, в его отношении открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел сегодня днем. 28-летний житель Броваров позвонил в полицию и сообщил, что другой местный житель стрелял из автомата в его сторону.

"Полиция установила, что злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель, который был ранее судим. На этот раз мужчина совершил хулиганские действия, нарушая общественный порядок. В доме правонарушителя полиция провела неотложный обыск, где обнаружили стрелковое оружие - автомат Калашникова и двести патронов к нему. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В содеянном мужчина сознался. Свое поведение объяснил ревностью", - рассказали в полиции.

Напомним, сегодня утром в Харькове неизвестные открыли огонь по офицеру полиции, в результате чего правоохранитель получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. Полиция Харькова объявила план перехвата "Сирена" для розыска злоумышленников.


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