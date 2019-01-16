В Харькове стреляли в офицера уголовного розыска Нацполиции

Пострадавший госпитализирован с ранением шеи и головы.

В Харькове двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Фото: npu.gov.ua

"Информация о происшествии на улице Краснодарской поступила правоохранителям 16 января в 7:40. Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - говорится в сообщении.

Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Полицейские принимают меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию, в городе введен план "Сирена".

Фото: npu.gov.ua

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что пострадавший - офицер Департамента уголовного розыска НПУ.

"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, ранее в Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие.


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