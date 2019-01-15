В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату

"Боеприпас был обезврежен методом раскола корпуса, а именно - проведения санкционированного взрыва".

Полицейские обнаружили и обезвредили гранату, найденную на территории кафедры физического воспитания Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня, 15 января, в полицию позвонил житель областного центра. Сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Полицейские срочно эвакуировали студентов и персонал учебного заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граната оказалась боевой и могла взорваться в любой момент.

"Боеприпас был обезврежен методом раскола корпуса, а именно - проведения санкционированного взрыва. После этого полицейские обследовали территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили", - сообщили в полиции.

Фото: if.npu.gov.ua

Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения. Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек.