В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату
"Боеприпас был обезврежен методом раскола корпуса, а именно - проведения санкционированного взрыва".
Полицейские обнаружили и обезвредили гранату, найденную на территории кафедры физического воспитания Ивано-Франковского национального медицинского университета.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"Сегодня, 15 января, в полицию позвонил житель областного центра. Сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Полицейские срочно эвакуировали студентов и персонал учебного заведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граната оказалась боевой и могла взорваться в любой момент.
"Боеприпас был обезврежен методом раскола корпуса, а именно - проведения санкционированного взрыва. После этого полицейские обследовали территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили", - сообщили в полиции.
Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения. Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Напомним, в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек.
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