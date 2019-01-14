В Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евро
Наркотики прибыли из Эквадора.
Полиция Латвии и Эквадора провела совместную операцию, в рамках которой было изъято более 2 тонн кокаина стоимостью около миллиарда евро, сообщает Delfi.
Во время операции полиция изъяла 2199 брикетов. Наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов.
Начальник полиции Латвии Интс Кюзис заявил, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны. Он также отметил, что Латвия в этой схеме использовалась как транзитное государство. По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют в Скандинавию или в РоSSию.
Полицейская операция была проведена 8 января в Кокнесском крае Латвии. По данным правоохранительных органов, в ней были задействованы сотрудники полиции Латвии и копенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США (US Drug Enforcement Administration, DEA).
В рамках операции задержаны пятеро граждан Латвии.
Напомним, в августе 2018 года, в Аргентине сожгли 389 кг кокаина, обнаруженные в марте 2018 года в посольстве РоSSийской Федерации. В феврале 2018 года полиция Аргентины раскрыла международную схему контрабанды наркотиков через посольство РоSSии в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах.
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