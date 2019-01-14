Пожар на территории Киево-Печерской лавре ликвидировали (обновлено)

Фото: Макс Левин

На территории Киево-Печерской Лавры возник пожар.

Фотографию с места происшествия опубликовал свидетель, журналист Владимир Силяков.

По неподтвержденной информации, имеющейся в распоряжении LB.ua, возгорание произошло в Лабораторном корпусе, переданном в безоплатное пользование УПЦ Московского патриархата.

Фото: dsns.gov.ua

Обновление 17.30. По данным ГосЧС, горит отдельно стоящее здание из монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, пожар начался в комнате на втором этаже и распространился на крышу. На данный момент площадь пожара составляет около 200 кв.м., на месте работают 11 единиц техники и 44 человека личного состава.

Фото: facebook.com/redsyde

Обновление 18:00. В горящем здании на момент возгорания никого не было, там проводились ремонтные работы. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В результате пожара в помещении обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Сообщается, что огонь быстро распространяется в деревянном здании, локализовать пожар еще не удалось. спасатели тушат пожар снаружи, так как внутри остается угроза дальнейшего обрушения перекрытий.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Обновление 19:56. По состоянию на 19:30, пожар локализован на площади около 400 кв.м., тушение огня продолжается. Из-за пожара ограничено движение общественного транспорта к Лавре, в частности, остановлены троллейбусы, идущие к площади Славы.

Фото: Макс Левін Пожар на территории Лавры

Фото: Макс Левін Пожар на территории Лавры

Фото: Макс Левін Пожар на территории Лавры

Обновление 20:50. В 20:06 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован, информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве .

Согласно сообщению, 14 января в 16:17 на пульт связи службы 101 поступило сообщение, что горит здание на ул. Лаврской, 23.

По предварительной информации, 2-этажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. В настоящее время здание находилось на реконструкции.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу. Во время пожара произошло частичное обрушение перекрытий между 2 этажом и крышей здания.

"В 19:11 пожар локализован на площади 400 кв. м, а в 20:06 - ликвидирован", - сообщили в ГосЧС.

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность представителей Киево-Печерской лавры к пожару на ее территории, сообщают Українські Новини.

Напомним, при инвентаризации в Лавре не нашли восемь икон, деревянную чашу и крест.