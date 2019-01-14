Нобелевский лауреат лишился наград и званий из-за расистских высказываний

Джеймс Уотсон считает, что между интеллектом и расой человека есть связь.

Нобелевский лауреат лишился наград и званий из-за расистских высказываний
Джеймс Уотсон

Лауреат Нобелевской премии, генетик Джеймс Уотсон лишился некоторых наград и званий после заявлений о связи между расовой принадлежностью и уровнем интеллекта человека. Об этом сообщает роSSийская служба "Би-би-си".

Лаборатория "Колд Спринг Харбор" в штате Нью-Йорк, где работал Уотсон, отозвала звания и награды ученого. В лаборатории заявили, что "однозначно отвергают необоснованные и безрассудные личные мнения доктора Джеймса Д. Уотсона по вопросу этнической принадлежности и генетики" и "осуждают злоупотребление наукой для оправдания предрассудков".

В 2007 году лаборатория сняла Уотсона с поста канцлера после его интервью Sunday Times. Ученый заявил, что у него мрачные ожидания по поводу развития Африки, так как "вся наша социальная политика основана на том, что их интеллект такой же, как наш, тогда как все испытания говорят, что это не совсем так".

Как пишет New York Times со ссылкой на семью Уотсона, он не смог прокомментировать решение лаборатории, так как находится в больнице после автомобильной аварии в октябре, "и с трудом может осознавать происходящее".

Уотсон вместе с учеными Фрэнсисом Криком и Розалиндой Франклин в 1953 году открыл структуру двойной спирали ДНК. В 1962 он получил за открытие Нобелевскую премию. Уотсон продал свою золотую медаль в 2014 году, заявив, что был изгнан научным сообществом после слов о расе и ему нужны деньги на восстановление деловой репутации. Ранее не было случаев, когда медаль продавали бы сами лауреаты. Награда вернулась к Уотсону год спустя: ее отдал ученому роSSийский бизнесмен Алишер Усманов, купивший награду на аукционе.


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