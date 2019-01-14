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На территории Киево-Печерской Лавры возник пожар На территории Киево-Печерской Лавры возник пожар. Фотографию с места происшествия опубликовал свидетель, журналист Владимир Силяков. По неподтвержденной информации, имеющейся в распоряжении LB.ua, возгорание произошло в Лабораторном корпусе, переданном в безоплатное пользование УПЦ Московского патриархата. Фото: facebook.com/redsyde Напомним, при инвентаризации в Лавре не нашли восемь икон, деревянную чашу и крест.

LB.ua

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