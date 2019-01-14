В Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсады
В электронной очереди ввели приоритет для киевлян.
Киевская горадминистрация ограничила право детей без прописки на запись в детсад.
В столице действует электронная очередь, где можно отслеживать свободные места в детских учреждениях. В столичных садиках раньше принимали детей, даже если они не являются киевлянами, но в начале 2019 года в очередях произошли изменения, и на первые места попали дети со статусом "киевлянин".
Расположение заявок в электронной очереди теперь будет происходить с учетом подтвержденной записи ребенка в Реестре территориальной громады Киева, говорится на сайте электронной очереди.
Таким образом, дети без прописки будут записываться в детсады в последнюю очередь - если останутся места.
При этом в Киеве существует огромная нехватка детских садов. Подробнее об этом читайте в статьях "Без урахування дітей" и "Садик резиновый". Министерство образования обещало ликвидировать дефицит мест в детсадах к 2020 году.
Напомним, что для записи в детсад необходимо заявление родителей ребенка или лиц, которые их заменяют, медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении.
При этом местным властям разрешается устанавливать дополнительные льготы для записи в детсад.
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