В Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсады

В электронной очереди ввели приоритет для киевлян.

Киевская горадминистрация ограничила право детей без прописки на запись в детсад.

В столице действует электронная очередь, где можно отслеживать свободные места в детских учреждениях. В столичных садиках раньше принимали детей, даже если они не являются киевлянами, но в начале 2019 года в очередях произошли изменения, и на первые места попали дети со статусом "киевлянин".

Киевская прописка стала льготой
Киевская прописка стала льготой

Расположение заявок в электронной очереди теперь будет происходить с учетом подтвержденной записи ребенка в Реестре территориальной громады Киева, говорится на сайте электронной очереди.

Таким образом, дети без прописки будут записываться в детсады в последнюю очередь - если останутся места.

При этом в Киеве существует огромная нехватка детских садов. Подробнее об этом читайте в статьях "Без урахування дітей" и "Садик резиновый". Министерство образования обещало ликвидировать дефицит мест в детсадах к 2020 году.

Сообщение на сайте электронной очереди
Сообщение на сайте электронной очереди

Напомним, что для записи в детсад необходимо заявление родителей ребенка или лиц, которые их заменяют, медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении.

При этом местным властям разрешается устанавливать дополнительные льготы для записи в детсад.


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