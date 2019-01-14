Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ

30-летний мужчина сбежал из-под домашнего ареста в Киеве.

Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Фото: ГПСУ

Пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в РоSSию вне установленных пунктов пропуск. Убегая от ответственности за преступление, украинец получил обморожение конечностей.

Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы "Волчанск", информируют в Госпогранслужбе.

Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины, 1989 года рождения. Недавно он был осужден в за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Сейчас мужчина под охраной находится Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.


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