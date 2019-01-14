Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
30-летний мужчина сбежал из-под домашнего ареста в Киеве.
Пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в РоSSию вне установленных пунктов пропуск. Убегая от ответственности за преступление, украинец получил обморожение конечностей.
Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы "Волчанск", информируют в Госпогранслужбе.
Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины, 1989 года рождения. Недавно он был осужден в за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.
Сейчас мужчина под охраной находится Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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