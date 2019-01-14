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2019-01-14
Последний сезон "Игры Престолов" выйдет 14 апреля
Восьмой сезон телесериала станет заключительным.
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: HBO
Восьмой сезон популярного телесериала "Игра Престолов" выйдет в свет 14 апреля.
Об этом сообщается в новом тизере, обнародованном компанией HBO.
Как сообщалось ранее, восьмой сезон станет заключительным.
Напомним, сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".
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