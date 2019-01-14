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Последний сезон "Игры Престолов" выйдет 14 апреля Восьмой сезон телесериала станет заключительным. Кадр из сериала " Игра престолов" Фото: HBO Восьмой сезон популярного телесериала "Игра Престолов" выйдет в свет 14 апреля. Об этом сообщается в новом тизере, обнародованном компанией HBO. Как сообщалось ранее, восьмой сезон станет заключительным. Напомним, сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".

LB.ua

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