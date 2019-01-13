Супрун опубликовала видеоролик с разъяснением, что означает согласие на секс

Ранее в Украине вступил в силу закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс относительно обязательного обоюдного согласия на секс.

В Минздраве решили объяснить, что означает согласие на секс. В ролике, который опубликовала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, секс сравнивают с чаем.

Подпись к видео говорит: "Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?".

"Интересно, что простое понятие "согласие на секс" вызвало столько опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии. Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, что на первый взгляд простые истины вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилию в семье", - прокомментировала Супрун.

"Чтобы предотвратить это, должны открыто говорить на тему секса и очень четко понимать друг друга, когда речь идет о каких-либо действия относительно нашего тела. Вокруг изменений в Уголовный кодекс буквально за один день возникло много мифов. Предлагаю разобраться - что значит согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование", - подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, с 11 января 2019 в Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс относительно обязательного обоюдного согласия на секс. В частности, меняется определение понятия "изнасилование" и расширяется круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.

Теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и согласия на любые унизительные действия в отношении жертвы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию
Минюст предложил украинцам повторные бракиМинюст предложил украинцам повторные браки
Убийца харьковских студенток признал свою винуУбийца харьковских студенток признал свою вину
Посол в Турции опубликовал список пострадавших украинцев с затонувшего корабля "Волго-Балт-214"Посол в Турции опубликовал список пострадавших украинцев с затонувшего корабля "Волго-Балт-214"
В Пекине мужчина ранил ножом 20 школьниковВ Пекине мужчина ранил ножом 20 школьников
Блок рекламы


Похожие новости
Кевину Спейси официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствахКевину Спейси официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
Супрун анонсировала кампанию по вакцинации от кори в школах Львовской областиСупрун анонсировала кампанию по вакцинации от кори в школах Львовской области
В Харькове будут судить псевдополицейских, которые шантажировали мужчин из-за сексуальной ориентациВ Харькове будут судить псевдополицейских, которые шантажировали мужчин из-за сексуальной ориентаци
Супрун рассказала, как справиться с "послеотпускным" синдромомСупрун рассказала, как справиться с "послеотпускным" синдромом
Прокуратура в США начала проверку по обвинению Стивена Сигала в сексуальных домогательствахПрокуратура в США начала проверку по обвинению Стивена Сигала в сексуальных домогательствах
Гражданин РоSSии покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатацииГражданин РоSSии покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации
ВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройствомВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройством
Студия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года впередСтудия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года вперед
Стало известно имя самой сексуальной женщины планеты 2018Стало известно имя самой сексуальной женщины планеты 2018
Супрун рассказала, как путешествовать с детьми в жаруСупрун рассказала, как путешествовать с детьми в жару
Последние новости
Подгружаем последние новости