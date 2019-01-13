Супрун опубликовала видеоролик с разъяснением, что означает согласие на секс
Ранее в Украине вступил в силу закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс относительно обязательного обоюдного согласия на секс.
В Минздраве решили объяснить, что означает согласие на секс. В ролике, который опубликовала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, секс сравнивают с чаем.
Подпись к видео говорит: "Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?".
"Интересно, что простое понятие "согласие на секс" вызвало столько опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии. Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, что на первый взгляд простые истины вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилию в семье", - прокомментировала Супрун.
"Чтобы предотвратить это, должны открыто говорить на тему секса и очень четко понимать друг друга, когда речь идет о каких-либо действия относительно нашего тела. Вокруг изменений в Уголовный кодекс буквально за один день возникло много мифов. Предлагаю разобраться - что значит согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование", - подчеркнула глава Минздрава.
Напомним, с 11 января 2019 в Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс относительно обязательного обоюдного согласия на секс. В частности, меняется определение понятия "изнасилование" и расширяется круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.
Теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и согласия на любые унизительные действия в отношении жертвы.
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13.01.2019 11:06