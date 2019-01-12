Обвал крыши торгового павильона в Харькове расследуют как служебную халатность

Пострадали три женщины.

Обвал крыши торгового павильона в Харькове расследуют как служебную халатность
Состояние трех пострадавших удовлетворительное
Фото: ГосЧС

Из-за обвала недостроенной металлической конструкции на территории рынка в Харькове, в результате которого пострадали три женщины, открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент расследуется по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч.2 ст.367 (служебная халатность).

"Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Работники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что состояние трех пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

"68- и 28-летняя пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя пострадавшая - закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника", - отметили в полиции.

Напомним, 11 января в Харькове из-за снегопада обрушилась крыша торгового павильона, под которой в это время находились люди.


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