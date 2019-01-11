На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, есть раненые

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области произошла вспышка метана. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 10 января, в 21:15. Вспышка метана произошла на грубине 330 метров на выемочном участке 1130-й лавы. На место происшествия оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд.

На поверхность подняли 182 шахтеров, погибших нет, но из-за возгорания газа пострадали пять человек, - они направлены в больницу. Пресс-служба ДТЭК "Павлоградуголь" сообщает, что у пострадавших - ожоги 2-3 степени.

На шахте проводятся работы по ликвидации последствий аварии, работа шахты остановлена.

Напомним, в апреле 2018 года на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате которой один горняк погиб и еще один был госпитализирован.