Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира, - Bloomberg

Состояние Маккензи Безос может составить около $69 млрд.

Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира, - Bloomberg
Джефф и Маккензи Безос
Фото: businessinsider.com

Маккензи Безос после развода с главой Amazon Джеффом Безосом может стать самой богатой женщиной мира, ее состояние может составить около $69 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что условия, на которых пара будет делить имущество, включая 16-% долю в Amazon, неизвестны. Но опрошенные юристы пояснили, что без соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.

Состояние Безоса, по данным на начало января 2019 года, Bloomberg оценил в $137 млрд. Forbes приводил похожие данные. При этом на пике активы миллиардера превысили $150 млрд.

Отметим, что из 66 женщин, вошедших в рейтинг миллиардеров Bloomberg, большинство стали владельцами больших состояний в результате смерти супруга или развода. Только шестеро из них заработали состояние самостоятельно.

Самой богатой женщиной мира сейчас считается внучка основателя производителя косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майерс, ее активы оцениваются в $45,6 млрд.

Напомним, Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе 9 января в Twitter.




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