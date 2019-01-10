Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира, - Bloomberg
Состояние Маккензи Безос может составить около $69 млрд.
Маккензи Безос после развода с главой Amazon Джеффом Безосом может стать самой богатой женщиной мира, ее состояние может составить около $69 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что условия, на которых пара будет делить имущество, включая 16-% долю в Amazon, неизвестны. Но опрошенные юристы пояснили, что без соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.
Состояние Безоса, по данным на начало января 2019 года, Bloomberg оценил в $137 млрд. Forbes приводил похожие данные. При этом на пике активы миллиардера превысили $150 млрд.
Отметим, что из 66 женщин, вошедших в рейтинг миллиардеров Bloomberg, большинство стали владельцами больших состояний в результате смерти супруга или развода. Только шестеро из них заработали состояние самостоятельно.
Самой богатой женщиной мира сейчас считается внучка основателя производителя косметики L'Oreal Франсуаза Беттенкур Майерс, ее активы оцениваются в $45,6 млрд.
Напомним, Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе 9 января в Twitter.
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Общество
10.01.2019 09:49