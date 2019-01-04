В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика

Какую сумму денег похитили преступники, пока не сообщается.

В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика
Фото: Днепр Час

В четверг, 3 января, в Малиновском районе Одессы неизвестные преступники убили 80-летнего одессита, который занимался обменом валют.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Тело погибшего обнаружил его сын. По предварительным данным, смерть наступила от побоев, руки и ноги погибшего были связаны, во рту был кляп. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.

Какую сумму денег похитили преступники, пока не сообщается.

Полиция открыла уголовное производство открыто по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, ранее в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов", приняв его за мошенника.


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