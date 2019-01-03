В Житомирской области от осложнений кори умер ребенок

У мальчика была только одна прививка, согласно национальному календарю.

В Житомирской области от осложнений кори умер ребенок
Фото: www.gorod.lv

В г. Бердичев Житомирской области от осложнений кори умер ребенок. Погибшему мальчику было 2 года и 8 месяцев, сообщает местное издание berdichev.biz.

Мальчика госпитализировали в Житомирскую областную детскую больницу, он проходил клиническое лечение от осложнения кори. 1 января ребенок скончался, вскрытие подтвердило диагноз медиков.

Умерший ребенок получил первую прививку от кори, но вторую ему не делали, так как он еще не достиг нужного возраста.

Напомним, в течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.

Специфического лечения от кори нет, наиболее надежный вариант избежать заболевания - сделать прививку по календарю привиок (для детей и подростков) или ревакцинацию в любой больнице (для взрослых).


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