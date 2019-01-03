В Сумах полиция задержала двух человек после гибели младенца в лифте

Обоим готовится сообщение о подозрении.

В Сумах полиция задержала двух человек после гибели младенца в лифте
Действия подозреваемых могли привести к поломке лифта

В Сумах полицйеские задержали двух подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", - говорится в сообщении.

Обоим задержанным готовится сообщение о подозрении. Подробности Науменко пообещала сообщить позже.

Напомним, 2 февраля в Сумах из-за оборвавшегося лифта в многоэтажке погиб двухмесячный младенец. В момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на 9-й этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.

Открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

Ранее, в декабре, в Киеве лифт едва не разорвал пополам детскую коляску. В момент инцидента в ней находился двухмесячный ребенок, которого успела вытащить няня.

Летом в Кеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива. Кабина, в которой находилась пожилая женщина, остановилась на третьем этаже.


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