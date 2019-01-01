Во Франции в новогоднюю ночь из-за поломки аттракциона люди на 9 часов застряли на высоте 52 метра
Инцидент произошел из-за неисправной детали.
Во французском городе Ренн восемь человек на 9 часов застряли на высоте 52 метров из-за неисправности аттракциона. Часть застрявших составляли несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 17 лет, сообщает ВВС-Украина.
По словам владельца аттракциона, инцидент произошел из-за неисправной детали. Он утверждает, что безопасности людей ничего не угрожало: "единственной проблемой было понять, как их можно спустить на землю".
Спасатели провели несколько неудачных попыток добраться до заблокированных посетителей аттракциона с земли, однако пожарные лестницы оказались для этого слишком короткими.
Для спасения решили использовать вертолет, который подлетал к кабине и один за другим спускал людей вниз. На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, видно как с работающего аттракциона в какой-то момент начинают сыпаться искры. Это произошло вечером 31 декабря - около 20:30 по местному времени.
Huit personnes sont toujours bloqu?es tout en haut depuis 20h30 ? la f?te foraine de #Rennes. Des pompiers au sol, sur la nacelle et ? mi-hauteur o? s’arr?te leur grande-?chelle pic.twitter.com/mjLLPiYpOP
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