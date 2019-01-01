Житель Харькова лишился кисти, запуская фейерверк на Новый год
Пиротехнику мужчина приобрел на рынке.
34-летний житель Харькова лишился кисти, запуская фейерверк на Новый год.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Событие произошло 1 января около 03:10 на улице Библика возле жилого дома. Из-за собственной неосторожности при попытке запустить фейерверк мужчина получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.
Пиротехнику мужчина приобрел на рынке.
Напомним, год назад в результате неосторожного обращения с пиротехникой в новогодние праздники в Украине травмировались трое людей.
У 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора была травматическая ампутация пальцев, у 5-летнего мальчика из Генического района был травмирован глаз.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.01.2019 09:53
01.01.2019 10:50