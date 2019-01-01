34-летний житель Харькова лишился кисти, запуская фейерверк на Новый год.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Событие произошло 1 января около 03:10 на улице Библика возле жилого дома. Из-за собственной неосторожности при попытке запустить фейерверк мужчина получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.

Пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Напомним, год назад в результате неосторожного обращения с пиротехникой в новогодние праздники в Украине травмировались трое людей.

У 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора была травматическая ампутация пальцев, у 5-летнего мальчика из Генического района был травмирован глаз.