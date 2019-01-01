Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец
Жертвами преступления стали его мать, жена и двое маленьких детей.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице.
Об этом говорится на сайте полиции.
Правоохранители считают, что убийца - отец семейства. Именно он позвонил в "скорую помощь" и сообщил, что нашел тела 63-летней матери, 30-летней жены, 7-летнего сына и 3-летней дочери с травмами головы.
Его забрали с места происшествия в отделение полиции для выяснения обстоятельств и там задержали по ст.208 Уголовного процессуального кодексу.
Мужчине грозит пожизненное заключение за умышленное убийство нескольких человек по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса.
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Общество
01.01.2019 09:54