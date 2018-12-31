В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку

В Виннице произошло убийство четырех человек.

Как сообщается на сайте местной полиции, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.

Хозяина квартиры забрали в полицию для выяснения обстоятельств.

Фото: vn.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство нескольких человек. Убийце, если его поймают, грозит пожизненный срок.