В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
В Виннице произошло убийство четырех человек.
Как сообщается на сайте местной полиции, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.
"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.
Хозяина квартиры забрали в полицию для выяснения обстоятельств.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство нескольких человек. Убийце, если его поймают, грозит пожизненный срок.
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31.12.2018 08:48