Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова
Военнослужащий совершил кражу с целью личного обогащения.
Яворовский районный суд приговорил военнослужащего одной из воинских частей во Львовской области к 5 годам лишения свободы за кражу автомата автомата Калашникова у сослуживца.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.
"В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами", - говорится в сообщении.
Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил бойца к 5 годам лишения свободы.
Другие подробности не сообщаются.
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Общество
29.12.2018 08:11