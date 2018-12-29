Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова

Яворовский районный суд приговорил военнослужащего одной из воинских частей во Львовской области к 5 годам лишения свободы за кражу автомата автомата Калашникова у сослуживца.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами", - говорится в сообщении.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил бойца к 5 годам лишения свободы.

Другие подробности не сообщаются.