Двое из пятерых пострадавших на рождественской ярмарке во Львове - в реанимации

В результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове два человека из пятерых госпитализированных оказались в реанимации, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За медицинской помощью обратились пять человек: четверо доставлены в 8-ю городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и один обратилась самостоятельно. Все пять человек имеют ожоги различных частей тела - лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение, в связи с тяжестью состояния, и три человека госпитализированы в ожоговое отделение", - рассказал начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб.

По его словам, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии в реанимационном отделении. Одному из пострадавших, который находится в реанимации, - 50 лет. Возраст других пострадавших - 20-25 лет.

"Все четверо были при исполнении каких-то работ и они получили производственную травму. О пятом пострадавшем получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился. Он или помогал тушить, или является работником - информации еще нет ", - отметил Зуб.

Он также добавил, что прогнозов относительно состояния пострадавших делать пока нельзя, поскольку зона ожога, глубина и границы распространения ожогового поражения еще не сформированы.

Напомним, утром 22 декабря на рождественской ярмарке во Львове взорвался газ. По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. До установления причин пожара Рождественская ярмарка будет закрыта.