Полиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзале

Сообщение о минировании оказалось ложным.

Полиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзале
Главный железнодорожный вокзал Львова
Фото: commons.wikimedia.org

Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию сегодня ночью, оказалось ложным. Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

Примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.

В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее на этой неделе полиция задержала лже-минера наловогой инспекции в Чернигове.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
При взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человекПри взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человек
В Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтажВ Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтаж
В Киеве задержали "вора в законе" Темо СухумскогоВ Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
Старейший американский словарь назвал слово 2018 годаСтарейший американский словарь назвал слово 2018 года
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
Полиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школеПолиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школе
Из исправительной колонии Херсона ночью сбежал осужденныйИз исправительной колонии Херсона ночью сбежал осужденный
В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядамВ Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Полиция задержала банду рэкетиров в Хмельницкой областиПолиция задержала банду рэкетиров в Хмельницкой области
В Чернигове полиция задержала пьяного "минера" налоговойВ Чернигове полиция задержала пьяного "минера" налоговой
Полиция обезвредила взрывное устройство, найденное в рейсовом автобусе Киев-ИзмаилПолиция обезвредила взрывное устройство, найденное в рейсовом автобусе Киев-Измаил
В Харькове полиция спасла годовалого ребенка от матери, поившей девочку пивомВ Харькове полиция спасла годовалого ребенка от матери, поившей девочку пивом
Полиция задержала подозреваемого в убийстве арестанта, сбежавшего из Голосеевского суда
Последние новости
Подгружаем последние новости