Полиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзале

Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию сегодня ночью, оказалось ложным. Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

Примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.

В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее на этой неделе полиция задержала лже-минера наловогой инспекции в Чернигове.