Полиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзале
Сообщение о минировании оказалось ложным.
Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию сегодня ночью, оказалось ложным. Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.
Примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.
В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.
По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).
Напомним, ранее на этой неделе полиция задержала лже-минера наловогой инспекции в Чернигове.
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Общество
21.12.2018 12:10