Стали известны кураторы национального павильона на Венецианской биеннале

Ими стали художники из "Открытой группы".

Стали известны кураторы национального павильона на Венецианской биеннале
Фото: www.labiennale.org

Министерство культуры и конкурсная комиссия объявили победителя конкурса проектов национального павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

Как сообщается на сайте Минкульта, куратором павильона будет "Открытая группа" – художники Юлий Билей, Павел Ковач, Антон Варга и Станислав Турина.

Проект носит название "Тень "Мрії" над Джардини". Детали проекта пока неизвестны.

Второе место в конкурсе занял проект Питера Дорошенко, Олеси Островской-Лютой и Александра Соловьева "Голоса любви" с работами Арсена Савадова.

Венецианская биеннале стартует в мае следующего года и продлится до ноября. Тема основного проекта выставки – "Чтоб вы жили в эпоху перемен", куратор – Ральф Ругофф.

На национальный павильон в Венеции Минкульт выделит 6 млн грн.


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