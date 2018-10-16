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Стали известны кураторы национального павильона на Венецианской биеннале Ими стали художники из "Открытой группы". Фото: www.labiennale.org Министерство культуры и конкурсная комиссия объявили победителя конкурса проектов национального павильона на Венецианской биеннале 2019 года. Как сообщается на сайте Минкульта, куратором павильона будет "Открытая группа" – художники Юлий Билей, Павел Ковач, Антон Варга и Станислав Турина. Проект носит название "Тень "Мрії" над Джардини". Детали проекта пока неизвестны. Второе место в конкурсе занял проект Питера Дорошенко, Олеси Островской-Лютой и Александра Соловьева "Голоса любви" с работами Арсена Савадова. Венецианская биеннале стартует в мае следующего года и продлится до ноября. Тема основного проекта выставки – "Чтоб вы жили в эпоху перемен", куратор – Ральф Ругофф. На национальный павильон в Венеции Минкульт выделит 6 млн грн.

LB.ua

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