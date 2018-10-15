Пять человек погибли на юге Франции из-за внезапного наводнения

За несколько часов в регионе выпало месячное количество осадков

Пять человек погибли на юге Франции из-за внезапного наводнения
Фото: republicain-lorrain.fr

По меньшей мере пять человек погибли из-за внезапных наводнений в юго-западной части района Од во Франции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за несколько часов в регионе выпало месячное количество осадков.

Дожди спровоцировали наводнение, о котором власти не успели предупредить население. Более того, спасательные службы до сих пор не во всех местах могут добраться к пострадавшим.

"У нас есть люди, оказавшиеся на крышах домов. Придется использовать самолеты, чтобы эвакуировать их, мы не можем добраться к ним на лодке, учитывая силу воды. Это слишком опасно", - рассказал префект Ода Ален Тирьон.

Среди наиболее пострадавших районов - деревни Конк-сюр-Орбиэль и Вильярдоннел. Там вода поднималась на уровне окон первого этажа домов.

Напомним, ранее на испанском курортном острове Майорка из-за наводнений погибли не менее девяти человек. Около 20 человек числятся пропавшими без вести.


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