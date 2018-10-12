На шахте в Торецке из-за обвала угля погиб забойщик
Еще один человек с переломом госпитализирован.
Вечером 11 октября на шахте "Центральная" в Торецке (Донецкая область) произошла авария, в результате которой погиб человек.
Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что около 21:00 на одном из участков произошло "газодинамическое явление с высыпанием угля из угольного пласта". В это время там находились пять шахтеров, один из них получил смертельные травмы.
По факту гибели 40-летнего мужчины расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей.
Информацию подтвердила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Она сообщила, что кроме погибшего есть еще один пострадавший. У него перелом седалищной кости справа и ушиб мягких тканей в области поясницы.
На аварийном участке шахты технологический процесс приостановлен, но в целом предприятие работает в штатном режиме.
Шахта "Центральная" принадлежит государству и входит в состав ГП "Торецкуголь".
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