?На шахте в Торецке из-за обвала угля погиб забойщик

Еще один человек с переломом госпитализирован.

Вечером 11 октября на шахте "Центральная" в Торецке (Донецкая область) произошла авария, в результате которой погиб человек.

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что около 21:00 на одном из участков произошло "газодинамическое явление с высыпанием угля из угольного пласта". В это время там находились пять шахтеров, один из них получил смертельные травмы.

По факту гибели 40-летнего мужчины расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей.

Информацию подтвердила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Она сообщила, что кроме погибшего есть еще один пострадавший. У него перелом седалищной кости справа и ушиб мягких тканей в области поясницы.

На аварийном участке шахты технологический процесс приостановлен, но в целом предприятие работает в штатном режиме.

Шахта "Центральная" принадлежит государству и входит в состав ГП "Торецкуголь".