Пять человек попали в больницу из-за отравления грибами в Харьковской области

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В Харьковской области пять человек отравились грибами, собранными в лесу возле села Металловка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харькова в Facebook.

"В токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени были доставлены пять человек. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как было установлено, несколько харьковчан отдыхали на одной из баз поселка городского типа Старый Салтов Волчанского района.

Днем они пошли в лес возле села Металловка, собрали грибы и самостоятельно приготовили к обеду. Через некоторое время им стало плохо, и они вызвали бригаду скорой помощи, после чего были госпитализированы.

Напомним, ранее в Одесской области от отравления бледной поганкой скончались беременная женщина и ее 11-летний сын. Тогда отравилась целая семья из семи человек.

Сообщения о летальных случаях при отравлении грибами в Украине в этом году начали фиксироваться в июне.