Прокуратура в США начала проверку по обвинению Стивена Сигала в сексуальных домогательствах

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РоSSии в США.

Прокуратура в США начала проверку по обвинению Стивена Сигала в сексуальных домогательствах
Стивен Сигал
Фото: susanin.pro

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку по обвинению американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Об этом в пресс-службе прокуратуры сообщили в четверг, 9 августа. Характер обвинений и временные рамки возможного преступления не уточняются, передает Немецкая волна.

Известно, что наряду с расследованием в отношении Сигала открыты дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона.

Представители всех трех знаменитостей ситуацию пока не прокомментировали.

Это первое подобное обвинение в отношении Стивена Сигала, которого МИД РоSSии 4 августа назначил своим специальным представителем по вопросам роSSийско-американских гуманитарных связей.

Сигал получил роSSийское гражданство в ноябре 2016 года. В 2013 году звезда таких фильмов, как "Над законом" и "Смерти вопреки", предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. Сигал говорил, что может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло".

Как сообщалось, в отношении Вайнштейна в общей сложности в Лос-Анджелесе ведутся шесть дел. Следствие, в частности, подозревает его в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в ряде эпизодов сексуального характера, противоречащих законодательству.


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