В Освенциме евреи и мусульмане почтили память жертв Холокоста

Мероприятие прошло рамках образовательной поездки, организованной Центральным советом мусульман в Германии и Союзом прогрессивных евреев.

В Освенциме евреи и мусульмане почтили память жертв Холокоста

Евреи и мусульмане совместно почтили память жертв Холокоста в бывшем нацистском лагере Освенцим-Биркенау, в котором с 1940 по 1945 год нацисты убили более 1 миллиона человек, большинство из них были евреями.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы обещаем, что силой нашей веры вместе будем делать все, чтобы никогда больше не было Освенцима", - заявил глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек на церемонии.

Это первое подобное памятное мероприятие прошло в рамках образовательной поездки, организованной Центральным советом мусульман в Германии и Союзом прогрессивных евреев. В ней участвовали еврейские и мусульманские подростки, в том числе иракские и сирийские беженцы, живущие в Германии. Одна из целей поездки - борьба с антисемитизмом в Германии в связи с тем, что в последнее время в стране был совершен ряд нападений на евреев, в том числе мусульманами.

В церемонии также приняли участие премьер-министры федеральных земель Тюрингии Бодо Рамелов и Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер. Они возложили венки у Стены смерти, у которой были расстреляны тысячи заключенных концлагеря.

Напомним, в феврале канцлер Германии Ангела Меркель признала ответственность Германии за Холокост


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