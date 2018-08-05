В Лисичанске в драке убили военного
Он поругался с местными жителями во время попойки.
В Лисичанске 3 августа убили военнослужащего Вооруженных сил Украины, который приехал в отпуск к родителям.
Об этом сообщила пресс-служба полиции, а также телеканал "UA: Донбасс".
Убитого на приусадебном участке своего домовладения нашел его 65-летний отец
В ходе следствия полицейские задержали по подозрению в убийстве 53-летнюю местную жительницу, а также двух мужчин 49 и 51 года.
Задержанные сначала отрицали свою причастность к преступлению, но потом признались в содеянном. По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли алкоголь. Возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли военному многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК Украины - умышленное убийство.
Напомним, что 31 июля в центре Бердянска застрелили бойца батальона "Донбасс". Следствие предполагает, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности. Четверо подозреваемых арестованы.
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05.08.2018 17:23