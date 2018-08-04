Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)

Причина возгорания устанавливается.

Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)
Фото: MNSPOLTAVAFacebook

Со вчерашнего вечера спасатели продолжают тушение свалки твердых бытовых отходов около Полтавы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Полтавской области.

"3 августа в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района. На место происшествия было направлено дежурные отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали. Участие в ликвидации сегодня принимают 20 спасателей и пять единиц техники. Причина пожара пока неизвестна.

Площадь пожара составляет 0,05 га. Глубина прогаров до 0,5 м. Угрозы населенным пунктам нет, заявили в ведомстве.

Фото: MNSPOLTAVAFacebook

Обновление. Спасателям удалось потушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов почти спустя сутки после возникновения возгорания.

По информации ГУ ГосЧС в области, пожар ликвидирован 4 августа в 15:36.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее под Николаевом загорелась главная городская свалка.


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