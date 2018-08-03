18 человек отравились шаурмой в Софиевской Борщаговке

Все отравившиеся покупали еду в павильоне Kabanos на территории ЖК "Львівський маєток".

После употребления шаурмы в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области отравились 18 человек, в том числе 2 ребенка.

Пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области сообщает, что вспышка заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрирована с 1 августа.

Установлено, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне Kabanos по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления, который расположен на территории ЖК "Львівський маєток" с. Софиевская Борщаговка.

Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.

"В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось: двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", - рассказали в ведомстве.

По факту недопущения к проведению обследования работники служб обратились в Киево-Святошинский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Уже 2 августа специалисты продолжили обследование, по результатам которого на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

В связи с этим направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и Киево-Святошинскую местную прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.