18 человек отравились шаурмой в Софиевской Борщаговке

Все отравившиеся покупали еду в павильоне Kabanos на территории ЖК "Львівський маєток".

18 человек отравились шаурмой в Софиевской Борщаговке
Фото: npu.gov.ua

После употребления шаурмы в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области отравились 18 человек, в том числе 2 ребенка.

Пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области сообщает, что вспышка заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрирована с 1 августа.

Установлено, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне Kabanos по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления, который расположен на территории ЖК "Львівський маєток" с. Софиевская Борщаговка.

Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.

"В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось: двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", - рассказали в ведомстве.

По факту недопущения к проведению обследования работники служб обратились в Киево-Святошинский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Уже 2 августа специалисты продолжили обследование, по результатам которого на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

В связи с этим направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и Киево-Святошинскую местную прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

По последним данным, в Киеве по меньшей мере 83 человек пострадали в результате отравления шаурмой, 12 из них - дети.


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