Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)
Площадь пожара достигает 500 кв. м.
Пожар с повышенным уровнем сложности пытаются сейчас потушить харьковские спасатели. Сегодня около трех часов дня возникло возгорание в двухэтажном здании Украинской инженерно-педагогической академии по адресу на ул. Университетской в центре Харькова.
Дым от пожара виден далеко за центром города.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Обновление 19.10. Видео пожара сняли с беспилотного устройства:
По состоянию на 19.00 пожар локализован на площади около 1300 кв. метров. Из перекрытий и крыши огонь добрался до некоторых внутренних помещений здания. К тушению пожара привлечены 96 спасателей.
Напомним, ранее сегодня в Коблевской курортной зоне из-за взрыва газового баллона выгорело 400 кв. м. торговых рядов.
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