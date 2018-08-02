Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)

Площадь пожара достигает 500 кв. м.

Пожар с повышенным уровнем сложности пытаются сейчас потушить харьковские спасатели. Сегодня около трех часов дня возникло возгорание в двухэтажном здании Украинской инженерно-педагогической академии по адресу на ул. Университетской в центре Харькова.

Фото: dozor.kharkov.ua
По адресу выехали 9 отделений ГосЧС с автоцистернами, автолестницами и другой спецтехников. Огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. Площадь пожара составляет около 500 кв.м., сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дым от пожара виден далеко за центром города.

Фото: objectiv.tv

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обновление 19.10. Видео пожара сняли с беспилотного устройства:

По состоянию на 19.00 пожар локализован на площади около 1300 кв. метров. Из перекрытий и крыши огонь добрался до некоторых внутренних помещений здания. К тушению пожара привлечены 96 спасателей.

Напомним, ранее сегодня в Коблевской курортной зоне из-за взрыва газового баллона выгорело 400 кв. м. торговых рядов.


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