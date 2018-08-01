В западных областях из-за сильного ветра обесточены 118 населенных пунктов

Укргидрометцентр ожидает грозы и сильный ветер и сегодня.

Вечером 31 июля из-за осложнения погодных условий 118 населенных пунктов в Украине остались без электричества, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сильные порывы ветра привели к срабатыванию системы защиты электропередач в 4 западных областях. Во Львовской области обесточены 59 сел, в Волынской - 22, в Тернопольской - 29 и в Черновицкой - 9. О пострадавших не сообщается.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях сохранится погода с грозами и шквальным ветром. На реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без негативных последствий. В местах сильных ливней возможно схождение селей.

Напомним, накануне синоптики предупредили киевлян о формировании смога из-за высокой дневной температуры и отсутствия ветра. В отдельных районах столицы уже превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида в воздухе.