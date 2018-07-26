Спасенные из таиландской пещеры дети проведут 9 дней в монастыре

Буддийская традиция должна помочь мальчикам "очиститься от негативного опыта".

Спасенные из таиландской пещеры дети проведут 9 дней в монастыре
Фото: скриншот видео

Подростки, спасенные из таиландской пещеры, проходят процесс посвящения в буддийские монахи. Вместе с мальчиками процедуру проходит и их 25-летний тренер. Один подросток не участвует в постриге, так как является христианином, сообщает "Би-Би-Си".

Мальчиков выписали из больницы на прошлой неделе, они полностью здоровы физически, и теперь пройдут пусть "духовной очистки". "Они должны провести время в монастыре, это необходимо для их защиты - как будто они умерли, а теперь возродились", - объяснил дедушка одного из спасенных.

Ребята проведут девять дней в разных монастырях в качестве "начинающих монахов", медитируя, молясь и занимаясь физическим трудом.

Постриг мужчин является обязательной традицией, процедура повышает уважение к ним в семье и в обществе. Послушники обязуются соблюдать религиозные постулаты: не употреблять алкоголь, не врать, не убивать. Второе пострижение происходит в возрасте от 18 до 25 лет, когда молодой человек становится монахом.

Эту процедуру мужчина может повторить еще много раз. Разница только в том, что постулаты, которые монах соблюдает, с каждым пострижением ужесточаются.

Напомним, в конце июня группа детей с тренером пропали в таиландской пещере, затопленной ливнями. Поисковая операция длилась десять дней, еще неделя понадобилась, чтобы эвакуировать детей из пещеры.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбыВ Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
Пьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейскихПьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейских
Блок рекламы


Похожие новости
Дети в лагере "Ястребок" заболели дизентерией Зонне, - МинздравДети в лагере "Ястребок" заболели дизентерией Зонне, - Минздрав
Дайвера, погибшего в таиландской пещере, наградили посмертноДайвера, погибшего в таиландской пещере, наградили посмертно
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренераИз затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера
Из таиландской пещеры подняли пятого ребенкаИз таиландской пещеры подняли пятого ребенка
В таиландской пещере, где спасают 12 детей, погиб дайверВ таиландской пещере, где спасают 12 детей, погиб дайвер
Владельцу авто, из-за взрыва у которого пострадали дети, сообщили о подозрении по двум статьямВладельцу авто, из-за взрыва у которого пострадали дети, сообщили о подозрении по двум статьям
КП "Плесо" не рекомендует купаться в водоемах Киева в течение двух дней после дождяКП "Плесо" не рекомендует купаться в водоемах Киева в течение двух дней после дождя
Задержан владелец машины, из-за взрыва у которой пострадали детиЗадержан владелец машины, из-за взрыва у которой пострадали дети
Дети, пострадавшие в ДТП в Беларуси, чувствуют себя лучшеДети, пострадавшие в ДТП в Беларуси, чувствуют себя лучше
Черкасская школа, где отравились дети, с 14 мая возвращается к нормальной работеЧеркасская школа, где отравились дети, с 14 мая возвращается к нормальной работе
Последние новости
Подгружаем последние новости