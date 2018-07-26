Спасенные из таиландской пещеры дети проведут 9 дней в монастыре

Буддийская традиция должна помочь мальчикам "очиститься от негативного опыта".

Подростки, спасенные из таиландской пещеры, проходят процесс посвящения в буддийские монахи. Вместе с мальчиками процедуру проходит и их 25-летний тренер. Один подросток не участвует в постриге, так как является христианином, сообщает "Би-Би-Си".

Мальчиков выписали из больницы на прошлой неделе, они полностью здоровы физически, и теперь пройдут пусть "духовной очистки". "Они должны провести время в монастыре, это необходимо для их защиты - как будто они умерли, а теперь возродились", - объяснил дедушка одного из спасенных.

Ребята проведут девять дней в разных монастырях в качестве "начинающих монахов", медитируя, молясь и занимаясь физическим трудом.

Постриг мужчин является обязательной традицией, процедура повышает уважение к ним в семье и в обществе. Послушники обязуются соблюдать религиозные постулаты: не употреблять алкоголь, не врать, не убивать. Второе пострижение происходит в возрасте от 18 до 25 лет, когда молодой человек становится монахом.

Эту процедуру мужчина может повторить еще много раз. Разница только в том, что постулаты, которые монах соблюдает, с каждым пострижением ужесточаются.

Напомним, в конце июня группа детей с тренером пропали в таиландской пещере, затопленной ливнями. Поисковая операция длилась десять дней, еще неделя понадобилась, чтобы эвакуировать детей из пещеры.