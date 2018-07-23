Николаевский "Центр защиты животных" прекратил отлов бродячих собак из-за конфликта с зоозащитниками

Волонтеры не пропускают автомобили на территорию КП после убийства 70 содержавшихся там животных.

Зоозащитники блокируют работу "Центра защиты животных" в Николаеве, из-за чего предприятие остановило отлов бездомных животных в городе. Такое заявление центр обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

"Уже неделю работа коммунального предприятия Николаева "Центр защиты животных" блокируется представителями зоозащиты. Они не пропускают автомобили на территорию предприятия и мешают проводить деятельность по отлову собак и по подбору трупов бездомных животных. Сообщаем о временном прекращении отлова собак, за исключением случаев крайней необходимости", - сказано в сообщении.

Напомним, конфликт между зоозащитниками и центром продолжается уже вторую неделю. Сотрудники центра усыпили 70 животных на том основании, что животные были агрессивны или больны. По данным зоозащитников, речь идет о 135 животных, в том числе щенках, которые были достаточно здоровы и социализированы.

Городские власти рассмотрели конфликт на прошлой неделе, директор центра Александр Голобродский временно отстранено от обязанностей, а в КП проводится проверка.