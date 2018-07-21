Жертвами жары в Японии стали 30 человек

В центральных регионах страны было зафиксировано 40,7 градуса по Цельсию.

Жертвами жары в Японии стали 30 человек
Фото: Андрей Слезенко

Из-за жары, которая продолжается две недели, в Японии умерли 30 человек, сообщает ВВС.

"Из-за жары более 40 градусов по Цельсию, которая что продолжается две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призывало людей соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на этой неделе в центральных регионах Японии было зафиксировано 40,7 градуса по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет.

В Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели - это первый такой случай с начала наблюдений в конце ХІХ века.

После того, как шестилетний мальчик умер после урока на улице, министерство образования страны приказало школам соблюдать специальный режим, чтобы предотвратить тепловые удары среди учащихся.

Японская метеорологическая служба призывала всех пить достаточно воды во избежание перегрева организма и обезвоживания.

Жара значительно усложнила восстановительные работы после наводнения, которое накрыло западные регионы Японии в начале июля. Тогда от последствий ливней и оползней погибли более 200 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцевВ Мукачево спецназ со стрельбой задержал наркоторговцев
В больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГАВ больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГА
В Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизмаВ Украине зафиксирована пятая смерть от ботулизма
Жестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовалиЖестокое убийство украинца в Турции: россиянина арестовали
Гибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фотоГибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фото
Блок рекламы


Похожие новости
На базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человекНа базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человек
В роSSийской Туве от отравления шаурмой пострадали 187 человекВ роSSийской Туве от отравления шаурмой пострадали 187 человек
Лагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрылиЛагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрыли
Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человекКоличество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек
Стали известны неожиданные подробности побега трех заключенныхСтали известны неожиданные подробности побега трех заключенных
23 человека получили травмы из-за извержения вулкана на Гавайях23 человека получили травмы из-за извержения вулкана на Гавайях
Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом РогеТри человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге
Количество отравившихся во львовском фаст-фуде достигло 25 человекКоличество отравившихся во львовском фаст-фуде достигло 25 человек
При пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человекПри пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человек
В Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧСВ Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧС
Последние новости
Подгружаем последние новости