Жертвами жары в Японии стали 30 человек

В центральных регионах страны было зафиксировано 40,7 градуса по Цельсию.

Из-за жары, которая продолжается две недели, в Японии умерли 30 человек, сообщает ВВС.

"Из-за жары более 40 градусов по Цельсию, которая что продолжается две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призывало людей соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на этой неделе в центральных регионах Японии было зафиксировано 40,7 градуса по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет.

В Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели - это первый такой случай с начала наблюдений в конце ХІХ века.

После того, как шестилетний мальчик умер после урока на улице, министерство образования страны приказало школам соблюдать специальный режим, чтобы предотвратить тепловые удары среди учащихся.

Японская метеорологическая служба призывала всех пить достаточно воды во избежание перегрева организма и обезвоживания.

Жара значительно усложнила восстановительные работы после наводнения, которое накрыло западные регионы Японии в начале июля. Тогда от последствий ливней и оползней погибли более 200 человек.