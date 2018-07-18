При взрыве в тернопольской квартире пострадали мужчина и малолетний ребенок

Оба госпитализированы с ожогами 2-3 степени.

При взрыве в квартире многоэтажного дома в Тернополе пострадали двое людей. Владелец квартиры и его 7-летний сын доставлены в больницу с ожогами 2-3 степени, сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

Вечером 17 июля к спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Пушкина в Тернополе произошел взрыв. За считанные минуты подразделение прибыл по вызову. Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты.

Фото: dsns.gov.ua

Огонь уничтожил вытяжную вентиляцию, в результате взрыва и пожара повреждены вещи домашнего обихода, облицовка стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажами, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.

В момент взрыва в помещении находились трое людей, мужчина 1973 года рождения и его сын госпитализированы.

Причину взрыва установит следствие.

Напомним, в понедельник, 16 июля, при взрыве в квартире в Кривом Роге пострадали трое людей, взрыв разрушил две квартиры и повредил еще пять.