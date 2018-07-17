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2018-07-17
В Ровно застрелили бизнесмена
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на парковке между автомобилями.
В городе Ровно на автомобильной стоянке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину.
Об убийстве сообщила пресс-служба местной полиции. Ровенские издания уточняют, что это бизнесмен.
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли между автомобилями.
Фото: rivne.media
Фото: стоп-кадр видео
Фото: стоп-кадр видео
Напомним, в начале июля в Киеве ради золотой цепочки застрелили подполковника полиции.
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