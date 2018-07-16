Харьковская полиция расследует убийство 9 котов в приюте

Неизвестные проникли в дом ночью и убили всех животных.

Харьковская полиция ищет неизвестных, убивших 9 котов в мини-приюте. Согласно сообщению, неизвестные ночью проникли в жилой дом, где содержались коты, и с особой жестокостью убили всех животных. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Владелица приюта, 51-летняя женщина, предоставила нежилой дом для содержания бездомных животных. Волонтеры приходили туда несколько раз в день, чтобы покормить котов и провести уборку.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.