В Азербайджане перехватили 260 кг героина, которые везли в Украину под видом соды

Получателем груза указали украинское ООО "Лисинтра".

Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита из Ирана в Украину 260 кг героина.

Об этом пишет "Новости-Азербайджан" со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Фото: customs.gov.az

Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor, которым управлял гражданин Азербайджана, во время пересечения ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте в пограничном городе Астара. При осмотре машины выяснилось, что автомобиль перевозил 800 мешков наполнителя для огнетушителя (бикарбонат натрия, пищевая сода).

Фото: customs.gov.az

Отправителем была указана иранская компания Mojtaba Shage Azar, получателем - украинское ООО "Лисинтра". Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр.

В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг. Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана определил, что наркотики были произведены кустарным способом. По факту ведется расследование.

Напомним, что героин и кокаин обычно возят через Украину транзитом в Европу.


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