Неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в Харькове
В здании бросили дымовую шашку и распылили газовые баллончики.
В Харькове несколько человек в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в Подольском переулке.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Информация о происшествии поступила правоохранителям 4 июля около 21:00. По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили газовые баллончики. Также они повредили имущество организации.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет
Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к нападению.
Напомним, в феврале в Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ.
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Общество
05.07.2018 09:22