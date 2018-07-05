Неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в Харькове

В здании бросили дымовую шашку и распылили газовые баллончики.

В Харькове несколько человек в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в Подольском переулке.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Информация о происшествии поступила правоохранителям 4 июля около 21:00. По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили газовые баллончики. Также они повредили имущество организации.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к нападению.

Напомним, в феврале в Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ.