Аноним сообщил СБУ, что убьет детей, которых взял в заложники, если не получит $350 тыс.

Правоохранители проверяют версию о мошенничестве.

В Службу безопасности Украины и Нацполицию 1 июня поступило анонимное письмо с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях. Поскольку присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", – отмечают в силовом ведомстве.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 147 (захват заложников) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве мужчина захватил заложников в магазине.