Таиландские спасатели третьи сутки разыскивают детей, потерявшихся в пещере

Есть надежда, что подростки еще живы.

Таиландские спасатели третьи сутки разыскивают детей, потерявшихся в пещере
Фото: MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/Facebook

Таилайндские спасатели уже третьи сутки проводят поисковую операцию в пещере, где потерялась группа молодых футболистов. Заместитель премьер-министра Таиланда заявил, что все еще есть шансы, что детей найдут живыми, сообщает "Би-Би-Си".

12 подростков-футболистов в возрасте от 11 до 16 лет вошли в пещеру в провинции Чианграй в субботу, 23 июня. Вместе с детьми исследовать популярное туристическое место пошел и 25-летний тренер. Однако, когда к вечеру группа не вернулась, родители мальчиков подняли тревогу.

В поисковой операции участвуют большие отряды солдат, а также десятки добровольцев с опытом пещерного дайвинга и разведки. К поисковым работам привлечены водолазы, так как пещера в сезон дождей (с июня по октябрь) заполняется водой. Однако спасатели верят, что дети еще живы, так как видели свежие следы рук и ног на сухих участках пещеры.

Несмотря на отсутствие пищи, у детей должен быть доступ к питьевой воде, что повышает их шансы на выживание.

Пещера простирается вглубь более чем на 6 километров.

Напомним, в марте в Тайланде погибли 20 рабочих-мигрантов, находившихся в загоревшемся автобусе.


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