В полиции раскрыли мотивы двойного убийства в Харькове

Убийца знал погибшего с детства, они дружили, пока один не одолжил другому крупную сумму.

В полиции раскрыли мотивы двойного убийства в Харькове
Фото: facebook/police.kharkov

Мотивом совершения двойного убийства в Харькове стало долговое обязательство погибшего. Об этом сегодня сообщил начальник харьковской полиции Олег Бех, сообщает страница ведомства в Фейсбуке.

"Хочу выразить слова благодарности всем жителям дома, где произошла эта ужасная трагедия, за активное сотрудничество с полицией. Благодаря их свидетельству оперативным работникам удалось быстро составить ориентировку на розыск лица, причастного к совершению преступления. Сразу в действие был введен специальный план "Сирена", к поискам злоумышленника активно подключились сотрудники патрульной полиции. Именно они обнаружили по ориентированию автомобиль подозреваемого, организовали его преследование, заблокировали возле станции метро «Киевская» и провели задержание водителя", - сказал Бех.

Фото: facebook/Поліція Харківщини
Фото: facebook/Поліція Харківщини
Фото: facebook/Поліція Харківщини
Фото: facebook/Поліція Харківщини
Фото: facebook/Поліція Харківщини
Фото: facebook/Поліція Харківщини

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения.

42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и находился в сложном психологическом состоянии.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. С его слов стал известен главный мотив совершения двойного убийства - долговые обязательства главы семьи. Вроде бы мужчина задолжал задержанному 100 тыс. долларов и не собирался их отдавать", - сообщили в полиции.

Известно, что мужчины знакомы с детства, дружили определенное время. Затем их пути разошлись, они не общались до января этого года. Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жила бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь. 45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому обратился к другу за помощью, связанной с переездом семьи в Харьков.

24 июня злоумышленник ворвался в квартиру своего товарища и сразу начал расправу. Первым он застрелил главу семьи, женщина хотела спрятаться на балконе, но не смогла. Задержанный уверяет следователей, что не хотел убивать ребенка, она просто попала под обстрел.

Харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения.


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