"Брачного афериста", который вчера сбежал во время конвоирования, поймали на Троещине

Он скрывался на съемной квартире.

Полиция задержали преступника, который вчера сбежал из-под стражи во время конвоирования. Мужчина скрывался в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает Нацполиция столицы.

"На его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квартиру", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК.

Напомним, Александр Бурлаку был задержан в мае этого года после того, как он выдурил у родственников жены $60 тысяч и сбежал. Впоследствии оказалось, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей. В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам тюрьмы. Но спустя четыре года мужчина вышел на свободу и принялся за старое.


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