Полиция задержала в киевском метро пассажира с гранатой и патронами
Изъятые предметы направили на экспертизу.
Полицейские Киева изъяла у пассажира столичной подземки гранату и патроны.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что на станции "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.
Как сообщил начальник управления полиции в метрополитенеВиталий Быков, в рюкзаке у подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.
Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.
"Сейчас он дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - добавил Быков.
Напомним, в марте в киевском метро задержали пассажира с 2,5 кг пороха.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
21.06.2018 10:30
21.06.2018 10:30