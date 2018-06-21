Полиция задержала в киевском метро пассажира с гранатой и патронами

Изъятые предметы направили на экспертизу.

Полицейские Киева изъяла у пассажира столичной подземки гранату и патроны.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что на станции "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитенеВиталий Быков, в рюкзаке у подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Сейчас он дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - добавил Быков.

Напомним, в марте в киевском метро задержали пассажира с 2,5 кг пороха.