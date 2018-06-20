Жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.

Самого младшего она хотела придержать на полгода, а потом тоже продать.

Полиция задержала в Хмельницком местную 27-летнюю жительницу за попытку продать своих детей - семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, женщина ведет асоциальный способ жизни, в связи с чем социальные органы решили лишить ее родительских прав. Она попыталась опередить органы опеки и продать детей за 35 тыс. долларов.

Фото: npu.gov.ua

Во время получения денег женщина была задержана.

После она созналась, что планировала продать и третьего, самого маленького ребенка, но решила подождать полгода, пока он немного подрастет.

Фото: npu.gov.ua

Женщину планируют арестовать, а малолетних детей уже забрали в полицейское подразделение в делах детей для передачи в детский приют.

Напомним, 12 июня в Черкасской области задержали мать, которая при выходе из родильного дома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. гривен.

14 июня в Запорожье задержали мать, которая пыталась продать 15 летнего сына-инвалида за 50 тыс. гривен в трудовое рабство.